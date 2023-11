Gabboman e il "buon" Fabio, al secolo Gabriele e Fabio Angeletti, sono sbarcati sulla Bobo Tv. Da qualche giorno, infatti, il famoso format di intrattenimento sportivo su Twitch, fondato dall'ex bomber della nazionale Christian Vieri ha cambiato pelle e, dopo l'addio degli storici opinionisti, gli ex calciatori Lele Adani, Nicola Ventola e Antonio Cassano, i primi ospiti sono stati i fratelli di Cisterna, noti youtuber. L'account Gabboman è nato circa dieci anni fa come un contenitore di notizie e aggiornamenti sulla Roma (la squadra del cuore dei due fratelli cisternesi), raccogliendo migliaia di like e iscrizioni, tanto da portare Gabbo e il buon Fabio a seguire tutte le squadre e le partite della Serie A con le "live reaction".

Genuini e sempre obiettivi nel commentare le gare - nonostante una fede calcistica dichiarata - il loro modo di raccontare il calcio è apprezzato a tal punto che ad oggi contano la bellezza di 523 mila iscritti. Numeri da capogiro che di sicuro hanno attirato Vieri e il suo staff che hanno deciso di invitare i due youtuber pontini alla primissima puntata del nuovo format. Si è parlato ovviamente di calcio, tra i risultati dell'ultimo turno e gli impegni delle formazioni italiane in Europa. Al termine della puntata, i fratelli Angeletti hanno anche registrato un video pubblicato poi sui loro canali, raccontando questa esperienza al fianco dell'ex attaccante dell'Inter e della Lazio. Sulla loro pagina di Instagram, invece, sono arrivati i ringraziamenti: «Volevamo ringraziare di cuore Christian Vieri per l'invito a Bobo Tv Official e per averci dato la possibilità di partecipare al suo programma Twitch. Ritrovarsi lì davanti a un campione indiscusso e discutere con lui di calcio e della nostra Roma è stato qualcosa di indescrivibile, un onore». E la risposta dell'account di Bobo Tv non si è fatta attendere, con un «Bravi ragazzi, avete spaccato!».

In queste ore, Gabriele e Fabio hanno raccontato di aver ricevuto una valanga di messaggi, da parenti, amici di sempre, e soprattutto dagli internauti che da anni seguono i loro canali. E proprio a loro va il ringraziamento più grosso: «Inutile dire che il merito di tutto questo è stato vostro: vi ringraziamo per l'affetto e il supporto che ci dimostrate da ormai quasi 10 anni a questa parte, senza di voi questo non sarebbe mai stato possibile. Vi vogliamo un mondo di bene».