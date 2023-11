E' stato approvato dalla giunta comunale di Ponza il progetto di fattibilità tecnico-economica dell'intervento di riqualificazione del tessuto stradale nel centro storico dell'isola, per quanto riguarda via Umberto I e via Dragonara. Redatto dall'ingegner Silverio Arrigo, del servizio dei Lavori Pubblici del comune, va nella direzione perseguita dall'amministrazione comunale che ha in corso la promozione e la manifestazione di interesse alle iniziative pubbliche per la salvaguardia e la riqualificazione/rigenerazione urbana del territorio insulare. L'intervento va a fronteggiare vecchissimi problemi di depauperamento per vetustà del tessuto stradale all'interno del centro storico, con particolare riferimento alle aree direttamente adiacenti quelle portuali in quanto questa attuale situazione del manto stradale provoca disagi sia per le attività portuali, sia per le attività quotidiane degli abitanti, degli operatori economici e turistici, dei visitatori e dei turisti, oltre a manifestare una chiara carena di decoro urbano. Al fine di superare questi problemi, l'Amministrazione intende partecipare al "Bando pubblico per il finanziamento dei progetti per il Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni" promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'intervento risulta essere di grande valore storico-culturale per la riconosciuta importanza rappresentata dalle due strade ubicate nel centro storico dell'isola. Oltretutto, l'importo occorrente, di 700,000,00 euro, non andrà a ricadere sulle casse comunali che non dovranno, così, far fronte ad alcuna spesa per la realizzazione dell'importante e attesa opera. Con la stessa delibera, Pasquale Sarao, viene nominato quale RUP.