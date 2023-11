Sabato 11 novembre presso l'Istituto comprensivo "Vito Fabiano" in via Don Vincenzo Onorati a Borgo Sabotino, si svolgerà l'evento "Sabotino Borgo Aperto: testimonianze, racconti e laboratori per l'inclusione", un'iniziativa ideata e organizzata da AIFO Latina ODV in collaborazione con il progetto Mediazione Sociale, nell'ambito del Festival Diffuso della Cooperazione. Un lungo pomeriggio, dalle ore 16:00 alle 19:00, che vedrà l'intervento di numerose realtà e professionisti del territorio e non solo che si confronteranno sulle tematiche importanti dell'inclusione puntando lo sguardo sulla comunità locale.

«L'obiettivo della manifestazione è l'inclusione– dichiara Libero Ponticelli presidente AIFO Latina – Nessuno deve essere lasciato solo come le famiglie con nuclei monogenitoriali in evidenti difficoltà non solo economiche. Aifo da 60 anni si occupa dei "lebbrosi" che non sono soltanto quelli colpiti dal morbo di Hansen che vivono nei Paesi del cosiddetto "terzo mondo", ma sono anche quelle persone più vicine che ogni giorno vengono discriminate. Vogliamo partire proprio dalla nostra realtà, borgo Sabotino ed eliminare ogni forma di barriera. Negli ultimi tre anni a Sabotino, le famiglie in stato di disagio con minori con disabilità psicomotorie, che hanno usufruito delle nostre attività gratuite (doposcuola e i campi estivi) sono passate da 35 a 42 per arrivare a 53. E' importante capire però che da soli non si va da nessuna parte, è necessario lavorare in rete come abbiamo fatto per questa manifestazione».

Durante la manifestazione interverranno Giampiero Griffo, presidente RIDS – Rete Italiana Disabilità e Sviluppo; Giacinto Di Cola, coordinatore regionale Aifo Latina; Valentina Pescetti, responsabile Aifo della Base Associativa; Massimiliano Mansutti, socio Aifo; Luciano Ardesi, caporedattore della rivista "Amici di Follereau"; Serena Nogarotto, responsabile della comunicazione del progetto Mediazione Sociale. Tanti gli appuntamenti in programma: ci saranno proiezioni video, la presentazione del bando letterario "Da rifugiati a cittadini. Racconti di comunità" lanciato da Mediazione Sociale. Spazio anche al gioco con la partecipazione di Chiara Callegari, Simona Ianniello, Francesca Manauzzi e Maya Valle. Inoltre sono previsti laboratori "Sporty Party" con la collaborazione di Carmine Palma, Andrea Vita e Luciano Rubinato. I partecipanti potranno anche visitare la mostra "Migrantes - La sfida dell'accoglienza" di Marcello Carrozzo e conoscere le attività promosse da Aifo Latina Odv sul territorio.