L'intervento interessa per circa 62 metri di lunghezza il lato sinistro di via Corana, in direzione Cori, e raccorderà il borgo con il parco giochi, sito in prossimità della rotatoria con via Ninfina, ed alcune attività commerciali.

È già stato svolto il tombamento della cunetta esistente con la posa in opera di un tubo per la fognatura e la predisposizione dell'impianto di pubblica illuminazione. L'opera comprende caditoie per lo smaltimento delle acque piovane con pozzetti ispezionabili.

«L'opera – spiegano l'assessore ai Lavori pubblici Andrea Santilli, e il delegato allo Sviluppo e recupero delle periferie Elio Sarracino – si inserisce nell'ambito degli interventi di urbanizzazione per migliorare le connessioni all'interno dei centri abitati.

Nel caso specifico di Doganella, oltre ad offrire un servizio in più e a migliorare la sicurezza stradale e pedonale dei residenti e frequentatori del parco giochi e delle attività commerciali interessati dal nuovo marciapiede, l'opera concorre a dare maggiore identità e riconoscibilità al borgo».