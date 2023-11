Si è discusso nelle scorse ore al Tar il ricorso presentato dalla società Racing Ardea contro la delibera di giunta comunale che ha revocato la concessione di gestione dello stadio Quinto Ricci di Aprilia. Nella giornata di ieri si è infatti svolta l'udienza davanti al collegio della prima sezione (giudici Savoia, Romano e Traina) in merito alla richiesta cautelare avanzata dalla società sportiva, che chiede di sospendere e di annullare l'efficacia del provvedimento emesso dell'amministrazione comunale nell'agosto 2022 che ha estromesso l'F.C. Racing Ardea (in precedenza Racing Aprilia) dall'impianto sportivo di via Donato Bardi.

Nel corso dell'udienza il Comune di Aprilia, difeso dagli avvocati Massimo Sesselego e Federica Angeli, ha eccepito un difetto di giurisdizione sostenendo che trattandosi di una revoca impostata sul mancato pagamento dei canoni concessori (tesi contestata dal Racing) la discussione si dovrebbe svolgere davanti al Tribunale civile di Latina e non al Tar. Adesso bisognerà vedere se il collegio del Tribunale amministrativo accoglierà l'eccezione sollevata dall'Ente di piazza Roma, in questo senso una decisione è attesa nei prossimi giorni.