Domani (venerdì 10 novembre 2023) a partire dalle ore 10.00, si terrà l'inaugurazione del Mercatino delle Erbe di via Rossetti, uno spazio che rinasce grazie a interventi strutturali e lo sviluppo di una comunicazione digitale tra gli operatori, ormai in grado di fare rete per rifunzionalizzare l'area anche da un punto di vista sociale. L'evento inaugurerà un ciclo di appuntamenti tematici, previsti dall'11 novembre 2023 al 27 gennaio 2024, che avranno lo scopo di promuovere il mercato coperto nella sua nuova veste fisica e digitale, ma di valorizzare anche il territorio di Aprilia e i suoi prodotti.

Dopo i saluti istituzionali dei rappresentanti di Arsial e Coldiretti, della Regione Lazio, rappresentata dal consigliere regionale Vittorio Sambucci, del sindaco di Aprilia Lanfranco Principi, dell'assessore alle politiche per lo sviluppo delle imprese, del commercio, industria, artigianato e agricoltura Carola Latini e dell'assessore ai lavori pubblici Marco Moroni, gli architetti Otello Lazzari e Carlota Proença de Almeida, racconteranno i progetti integrati finanziati dalla Regione Lazio che hanno permesso al mercato coperto di superare la crisi e ritrovare la sua nuova identità. Un processo culminato con la costituzione dell'associazione composta dagli operatori del settore e la nascita del nuovo sito web, che verrà presentato nel corso dei lavori. Durante l'evento inoltre, verrà scoperta l'opera che l'artista Pietro Negri ha voluto donare all'amministrazione comunale perché venga esposta presso l'area mercato.