Tra i lavori da eseguire la revisione e sostituzione delle lattonerie, ossia i canali di gronda, e dei manti impermeabili degradati; il rifacimento localizzato di manti di copertura; la sostituzione di pavimenti e fondi di posa; il ripristino di elementi e finiture dell'involucro edilizio esistente; spurghi, pulizie di coperture e ripristini dei sistemi di convogliamento e pozzetti di scarico delle acque piovane e tinteggiature e verniciature. Verrà effettuata un'analisi preventiva tramite particolari apparecchiature per verificare lo stato generale delle coperture delle varie scuole e stabilire le tipologie di intervento. Durante i lavori sarà garantita l'accessibilità a studenti e personale scolastico, mediante la transennatura dei locali oggetto di lavori.

"È emersa la necessità – ha dichiarato l'assessore ai Lavori pubblici Massimiliano Carnevale, su indirizzo del quale è stata approvata da delibera – di provvedere con urgenza al ripristino di molte coperture che presentano fenomeni di infiltrazione. La maggior parte degli edifici scolastici del comune di Latina, infatti, è stata realizzata tra gli anni ‘60 e ‘80 e l'età delle coperture, unita alle limitate risorse disponibili per le manutenzioni, ha comportato negli anni una situazione complessiva precaria. La perfetta efficienza e tenuta dello stato impermeabile delle coperture – ha continuato – risulta infatti un elemento fondamentale per la conservazione e la tenuta dell'edificio. Gli interventi che programmiamo oggi – continua il vicesindaco - sono mirati a risolvere alcune infiltrazioni già esistenti o eventuali che possono manifestarsi durante il corso dell'anno scolastico, compatibilmente con le somme a disposizione".

Con una delibera di giunta è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica economica per i lavori di manutenzione straordinaria sulle coperture degli edifici scolastici di proprietà e pertinenza comunale. Per gli interventi, da realizzare negli anni 2023 e 2024, sono stati stanziati 650mila euro.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli