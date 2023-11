Le scuole oggi sono chiamate ad organizzarsi in Ambienti di Apprendimento e le classi devono essere un luogo in cui si pratica l'inclusione e le pari opportunità educative per tutti nei servizi e nei progetti. Ecco allora che qualcosa stona nelle modalità in cui si sta svolgendo il nuovo progetto ‘Dada' nella scuola secondaria di primo grado Leonardo Da Vinci. A rilevarlo sono alcuni genitori che si sono rivolti già al provveditorato contestando il metodo utilizzato dalla dirigente Eliana Assunta Valterio nel proporre e nel portare avanti questa novità, applicata già con successo da molti anni dalla scuola Frezzotti Corradini. Cosa è il Progetto Dada? E' una didattica innovativa nella quale gli spazi diventano protagonisti offrendo ambienti laboratoriali sul modello americano e svedese. In sostanza i ragazzi invece di avere una classe assegnata, girano in base all'orario scolastico nelle aule laboratorio e si recano agli armadietti a loro disposizione per prendere il materiale necessario per le ore di lezione successive. Tale approccio dinamico che presuppone la formazione del personale su nuove metodologie didattiche, come il lavoro a isole e a piccoli gruppi che destrutturano la tradizionale lezione frontale, stimola la capacità di concentrazione come testimoniato da accreditati studi delle neuroscienze.

Tutto positivo e in gran parte accolto con curiosità da tante famiglie, ma ci sono punti che fanno discutere a cominciare dall'invito della preside alle famiglie a corrispondere una somma per acquistare gli armadietti. Scrive la dirigente in una nota ai genitori compartecipata con i docenti che «propone, al fine di dotare gli alunni di spazi sicuri dove riporre i propri materiali, di contribuire all'acquisto di un armadietto, considerato che il 50% dei fondi necessari all'acquisto sarà messo a disposizione da questa istituzione. Per chi volesse acquistare un armadietto potrà farlo versando un contributo di 24 euro. I signori rappresentanti si coordineranno per la raccolta delle adesioni e del versamento delle stesse...» La preside specifica che «l'adesione è volontaria e fortemente consigliata dalla scuola (…) e pur costituendo una spesa in più (piuttosto contenuta) è anche vero che in questo modo gli effetti personali degli alunni e i materiali scolastici sono maggiormente tutelati e la scuola può acquistarne in decoro e pulizia» e «chi non volesse acquistarlo continuerà a gestire i materiali scolastici come di consueto con il disagio, però, di spostarlo a ogni cambio orario». La scuola si augura un positivo accoglimento delle famiglie frutto di un confronto con loro, ma secondo alcuni genitori questo confronto non c'è stato e hanno preso carta e penna scrivendo agli uffici scolastici provinciali regionale e provinciale, Usr e Usp. A essere contestate la mancata partecipazione e la non promozione del principio di equità e di inclusione con un quadro reale in cui ci saranno famiglie che pagheranno e avranno gli armadietti e altre che non lo faranno e saranno escluse dalla dotazione logistica e strutturale di un progetto finanziato con i fondi ministeriali Altre perplessità sono sulla fretta con cui è stato portato avanti il progetto lasciando indietro alcuni presupposti fondamentali (formazione, predisposizione delle aule laboratorio).

«A settembre con l'inizio del nuovo anno scolastico, senza informazione e coinvolgimento delle famiglie - si legge nella nota inviata all'Usr - gli alunni si sono trovati a fronteggiare questo nuovo stile. Per lo più gli alunni hanno iniziato a svolgere le lezioni senza arredi, poi è stato proposto l'acquisto degli armadietti alle famiglie. Tutto ciò è stato motivo di discussione perché la maggior parte delle famiglie ha più figli nella stessa scuola e il periodo critico post-pandemia le ha portate a fronteggiare problemi economici oltre che lavorativi e quindi una spesa che non tutti possono sostenere. La scuola dell'obbligo, fondata sui principi dell'inclusione, vede così esclusi alunni che non versano la somma e predilige solo chi lo acquista. Chiediamo l'attenzione da parte delle istituzioni scolastiche e uffici di competenza a provvedere gratuitamente (avendo già preso i fondi dal progetto) all'acquisto del materiale utile e indispensabile agli alunni, vittime di questo sistema poco inclusivo». Insomma, qualcosa è da rivedere e c'è da scommettere che sarà fatto in una scuola dalla lunga tradizione e da sempre attenta alle esigenze degli alunni.