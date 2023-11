E' in vendita la villa del celebre scultore e pittore Giacomo Manzù, uno dei più grandi artisti italiani del Novecento. Sul sito di Christie's International Real Estate Rome Exclusive è infatti apparso l'annuncio di vendita di Colle Manzù in via Apriliana, al confine con Ardea: «un esclusivo compendio immobiliare di 20 ettari disposto su di un colle naturale che fu dimora e atelier-studio dello scultore e pittore». Il prezzo totale proposto è di 4,5 milioni di euro, tutto ciò per uno spazio immerso nel verde a Campo del Fico che oltre alla villa e ai laboratori artistici, dove Manzù ha realizzato alcune delle sue opere più famose, ospita piante e alberi della macchia mediterranea un vitigno di 3 ettari, 700 piante di ulivo, una piscina con spogliatoio e servizi, una dependance, un'abitazione per la sorveglianza, una ex fonderia artistica e un pozzo. Un prezzo da capogiro ma in linea sia con il valore dell'immobile che con la storia che la caratterizza. La villa principale è stata progettata dal maestro Manzù negli anni '60 con forma rettangolare ed è disposta su un unico livello per una superficie complessiva di 674 metri quadrati, comprende quattro camere con bagni e cucina, un salone di rappresentanza e portici con vista sul mare e sulla proprietà. L'atelier studio è di 1200 metri quadrati con soffitti alti, pareti bianche, un semplice rivestimento del pavimento in cemento e ampi lucernari; nello spazio è inoltre presente anche una dependance di fronte ai laboratori composta da due vani, cucina e bagno per circa 90 metri quadrati, mentre un ulteriore fabbricato adibito a sorveglianza.

Ma soprattutto nella dimora-studio del celebre scultore nel corso del XX secolo sono passati tantissimi grandi artisti del mondo del cinema e dell'arte: da Gina Lollobrigida a John Huston. Come detto Manzù nel 1964 decise di trasferirsi a Campo del Fico dove morì nel 1991 e nella villa sono conservate le ceneri dello scultore e di sua moglie Inge, scomparsa nel 2018. A poca distanza della villa in vendita, ma nel territorio di Ardea in via Laurentina, si trova invece il museo Giacomo Manzù dove si possono ammirare le opere che l'artista ha donato allo Stato Italiano nel 1979.