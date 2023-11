Il "Mercatino delle Erbe" si presenta sotto una nuova veste. Dopo una serie di interventi di ristrutturazione e dopo aver un processo di digitalizzazione, il mercato coperto di piazza delle Erbe l'area - luogo che combina commercio, intrattenimento e cultura - torna a rivestire un ruolo strategico per la comunità locale. Gli interventi sono stati realizzati grazie agli sforzi delle amministrazioni locali e ai finanziamenti della Regione Lazio. L'inaugurazione dell'edificio dopo i lavori è avvenuta in tempi record. Il sindaco di Aprilia Lanfranco Principi ha sottolineato l'importanza di questo progetto di rigenerazione sociale, elencando i vari interventi che hanno portato alla trasformazione del mercato nel corso degli anni. Il vicesindaco Vittorio Marchitti invece, ha evidenziato il lavoro congiunto di tecnici e amministratori nel ripensare e ridare vita a questo spazio. Infine l'assessore ai lavori pubblici Marco Moroni ha auspicato che il mercato diventi non solo un luogo di scambio commerciale ma anche uno spazio aperto a iniziative culturali. "Questo spazio – ha dichiarato il sindaco di Aprilia Lanfranco Principi – rinasce dopo una serie di interventi che sono serviti proprio a restituire una veste nuova al mercato. Il primo ha riguardato la ricollocazione dei box e la riqualificazione della fontana di fondazione, un progetto nato negli anni passati grazie all'intuizione dall'assessore Marchitti e al quale hanno fatto seguito interventi portati a compimento dalle varie amministrazioni che si sono susseguite, beneficiando dei finanziamenti regionali. Le modifiche apportate al regolamento e gli interventi che prenderanno forma, ci permetteranno di completare quanto fatto fino ad ora".

Oltre alla ristrutturazione fisica, il progetto ha permesso agli operatori di fare rete e di approdare al digitale attraverso un nuovo sito web. Il progetto è stato accolto positivamente dagli intervenuti, tra cui rappresentanti regionali, progettisti e operatori del mercato. L'assessore Carola Latini ha condiviso il suo ricordo d'infanzia del mercato e si è espressa positivamente sulla sua trasformazione in un luogo di aggregazione.

L'evento ha segnato l'inizio di una serie di appuntamenti tematici per promuovere il mercato sia fisicamente che digitalmente, coinvolgendo anche il territorio di Aprilia e i suoi prodotti. Dina Maini responsabile di zona di Arsial (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio), ha annunciato il supporto nelle iniziative future, con un focus sulla promozione della corretta alimentazione e del chilometro zero, coinvolgendo anche le scuole locali.