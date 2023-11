Si è tenuto oggi in Prefettura, un vertice presieduto dal Prefetto Maurizio Falco nell'ambito del tavolo tecnico permanente per il monitoraggio e il coordinamento delle iniziative in materia di mobilità e infrastrutture in cui centrale è stata la questione Ponte Sisto. Erano presenti i sindaci dei Comuni di Terracina e San Felice Circeo, rappresentanti della Provincia, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Stradale, il Responsabile della Struttura territoriale del Lazio dell'Anas e un referente del Genio Civile. Nel corso della riunione il Comune di Terracina ha rassicurato circa l'imminente ripristino della viabilità sull'attuale struttura temporanea: l'ultimazione dei lavori di manutenzione in corso è prevista per il 30 novembre, poi sarà trasmessa la documentazione integrativa necessaria per la definizione della pratica relativa al collaudo presso il Genio Civile.



I partecipanti hanno convenuto sulla necessità di imprimere un'accelerazione alla realizzazione di una soluzione definitiva per il collegamento stradale che coinvolge il territorio dei due Comuni e rappresenta uno snodo strategico a livello provinciale. Il sindaco di San Felice Circeo, in particolare, ha posto l'attenzione sui profili sanitari e di igiene pubblica legati al sovrautilizzo degli scarichi fognari del proprio Comune, soprattutto nel periodo estivo, a causa della chiusura dello snodo viario, e si è impegnato anche a mettere in campo risorse economiche.