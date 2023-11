Nella serata di giovedì scorso, una giovane di Latina si è presentata presso la Stazione Carabinieri con un cane meticcio di taglia media, riferendo di averlo rinvenuto in stato di abbandono lungo Corso della Repubblica.

L'immediata attivazione dei Carabinieri, dopo aver preso in consegna il cane, ha permesso di identificare, attraverso la lettura del microchip, con l'aiuto del Veterinario di turno dell'ASL, il proprietario dell'animale.

La proprietaria, felicissima di aver riabbracciato il suo amico a quattro zampe, che si era allontanato dalla sua abitazione approfittando del cancello aperto, ha manifestato, all'interno della Caserma dell'Arma, la sua gratitudine alla ragazza che aveva avuto il buon senso e la sensibilità di portare il cane in caserma ed ai Carabinieri che sono riusciti a restituirglielo.

Anche i militari impegnati in questa operazione si sono lasciati andare, alla fine della vicenda, abbracciando l'animale.