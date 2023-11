Un grande successo di pubblico (e non solo) ieri pomeriggio all'hotel Fogliano New Life, per il primo Tedx della città. La scommessa dei due innovatori pontini, Niccolò Di Filippo e Guido Frascadore, insieme a tutto il team organizzatore è stata vinta a mani basse: non solo la città ha dimostrato di essere pronta ad eventi di questo calibro, ma sono state finalmente costruite le basi per far sì che il Tedx diventi un appuntamento fisso, inserendo così Latina nel perimetro dei territori italiani (e di tutto il mondo) in cui la condivisione di idee ed esperienze diventa la spinta per la crescita.

Partendo dalle basi, quando si parla di Tedx si fa riferimento ad una serie di conferenze, organizzate localmente ma che fanno capo all'organizzazione privata e no-profit Sapling Foundation, che di fatto mette il marchio di garanzia sull'attendibilità degli appuntamenti, dove una serie di speaker si alterna sul palco per condividere le proprie esperienze, i propri successi e i propri vissuti, dando vita ad una rete importante che non può che far bene allo sviluppo della città. E al netto della bontà dell'evento in sé, ci sono diversi elementi che hanno reso questo specifico incontro speciale. Il primo è stato vedere giovani della città, gli stessi che "fuggono" da Latina perché considerata terreno arido per le idee e la crescita, applicarsi per portare questa ondata di novità nel proprio territorio. Insomma, il primo segnale di un'inversione di tendenza, di ragazzi che prendono in mano le redini e decidono di importare pratiche positive per la comunità a cui appartengono.

La seconda, invece, riguarda il tema scelto per l'evento, ossia "Ispirare per connettere". Un titolo che a primo impatto sembra raccontare poco, ma tutto torna a conclusione del giro di interventi dei sette speaker che si sono alternati sul palco. Innanzi tutto, a parlare sono stati soltanto dei pontini, ognuno con un enorme bagaglio di esperienze costruite fuori dal perimetro della provincia e che ora stanno riportando con sé nel loro territorio di origine. Nessuno si è mai ripetuto, anzi, tutti hanno parlato di un tema specifico che nulla aveva a che fare con gli interventi di chi lo ha preceduto o di chi l'ha seguito. Eppure, nonostante questa enorme distanza tra gli argomenti trattati, il filo conduttore era chiaro: riunire una comunità fatta di persone che spesso ha cercato (e anche trovato) successo altrove, spronandola a riflessioni su temi di estrema attualità e anche a reagire da quello che ormai sembra essere un immobilismo cronico da cui, invece, si può uscire.

E a farsi testimoni di questo messaggio sono stati Lorenzo Di Filippo, Eleonora Viola, Ugo Redi, Ilaria Palleschi, Francesco Paolo Russo, Valeria Burdi ed Ennio Tasciotti.

Un'esperienza bella, che deve assolutamente essere replicata, ma su questo non sembrano esserci dubbi, vista anche la risposta positiva della città. Ora non resta che seguire la scia e puntare ancora più in alto, guardando già al prossimo Tedx della città di Latina, magari ancora più grande di quello di ieri.