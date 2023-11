Dopo venti anni di attività a Latina, e alle spalle una storia professionale insieme al marito molto molto più lunga - si prepara ad abbassare definitivamente la serranda del suo negozio anche la titolare della Gioielleria Caratelli, in Corso della Repubblica a Latina. Claudia Salvadori, con la figlia Isabella tornata da Milano in questi ultimi mesi per affiancare la mamma, hanno deciso di chiudere dopo la morte del compianto Pierfranco Caratelli (marito di Claudia e padre di Isabella e PierCarlo) , scomparso all'improvviso nel marzo del 2023.

La signora Caratelli non nasconde che lascerà in quegli spazi così luminosi un pezzo del suo cuore, ma avrà il tempo adesso - chissà - per realizzare un altro suo sogno. Laureata in Psicologia, le piacerebbe mettere al servizio di bambini con disturbi comportamentali le sue competenze nel campo. In fondo sarebbe stata questa la sua strada, ma l'incontro con Pierfranco cambiò il suo destino. Era giovanissima quando lo sposò, nel 1979, dopo solo sei mesi da quel reciproco colpo di fulmine avvenuto a Cori, dove Caratelli era nato e già lavorava.

"Aveva un vero talento Pierfranco, lo aveva ereditato anche dal nonno materno le cui abilità nel campo dell'oreficeria erano note e apprezzate. A 16 anni mio marito già aveva un suo negozio a Cori, in via del Cinema. Abbiamo lavorato insieme lì, poi nel 2001 ci siamo trasferiti con l'attività a Latina: mia figlia Isabella ha aperto il primo negozio Swarovski del capoluogo, io e Pierfranco la gioielleria. Una vita insieme, poi la morte improvvisa di Pierfranco con il quale ogni tanto già si parlava di cessare l'attività, una scelta che oggi diventa definitiva nella consapevolezza anche che non è affatto semplice gestire un negozio del genere da sola, perché mi creda non si tratta solo di vendere preziosi. Voglio però salutare pubblicamente i numerosissimi clienti che ci hanno scelto e hanno continuato a farlo nel tempo, e ringraziare Latina che in due decenni ci ha sempre dimostrato affetto. Qui, in questo negozio, lascio veramente tanti cari ricordi".

La Gioielleria Caratelli ha deciso ora di avviare alcuni sconti in vista della data definitiva di chiusura fissata per il 31 dicembre di quest'anno.

In Corso della Repubblica un'altra insegna famosa si spegne. E con essa un'altra pagina della storia del territorio. Che nostalgia!