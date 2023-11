Il 31,2% di rincaro rispetto alla tariffa del 2022 e una media di 460 euro di bolletta (calcolata su una famiglia di tre persone e una casa di proprietà di 100 mq) proietta Latina ai vertici della classifica, non certo virtuosa, che riguarda il rincaro più alto nell'arco dell'anno per quanto riguarda la Tari, tassa locale per i servizi di smaltimento dei rifiuti urbani. Un aggravio pesante per le tasche dei cittadini di Latina che rappresenta un vero pe proprio record, visto che il capoluogo pontino è di gran lunga quello con il rincaro maggiore (ma non con l'importo più alto) della tassa comunale. Nella classifica segue Catania 17,9%, Firenze 10,9%, Crotone 9,5% e Chieti con 8,6%. Il report è curato da Cittadinanzattiva e anticipato sulle pagine del Sole 24 Ore. Al centro del problema la gestione dei rifiuti o quella della raccolta ma anche il sommerso, vale a dire chi non dichiara unità abitative e residenti che si riversa invece sugli utenti in regola.