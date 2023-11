Concessioni balneari, dopo l'oceano di incertezze il Sindaco Mosca propone la proroga fino al 31 dicembre 2024.

L'intendimento del Sindaco di Sabaudia è stato già sottoposto all'approvazione dei Capi Gruppo consigliari, sia di maggioranza, sia di minoranza, che hanno condiviso la linea, chiedendo che al prossimo Consiglio Comunale venga presentata apposita delibera per dare mandato al Primo cittadino di formalizzare l'atto di indirizzo nei confronti degli Uffici. Gli stessi che dovranno contestualmente avviare le necessarie predisposizioni per perfezionare i capitolati da porre a base di gara entro il 31 dicembre 2024 e, comunque, entro il termine che dovesse emergere dall'evoluzione normativa in corso e dalla motivazione della Sentenza che a breve sarà adottata dalla Cassazione.

Il suggerimento di proroga assunto da Mosca scaturisce dall'assoluta incertezza che deriva dalla mancata approvazione, a livello governativo, di una norma che chiarisca in modo univoco criteri e procedure da seguire da parte degli Enti concedenti in materia di concessioni balneari, nonché la sopravvenuta impugnazione per eccesso di giurisdizione davanti alla Suprema Corte di Cassazione e Sezioni Unite delle Sentenze del Consiglio di Stato del 2021 e del marzo 2023 che hanno sancito come termine ultimo delle medesime concessioni il 31 dicembre 2023, consigliando di formalizzare urgente atto di indirizzo nei confronti dei competenti Uffici comunali, affinché predispongano gli atti amministrativi necessari per prorogare le concessioni in atto al 31 dicembre 2024.