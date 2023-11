Nelle scorse ore il sindaco di Aprilia Lanfranco Principi ha emesso l'ordinanza numero 318, che dispone la chiusura temporanea dell'Istituto comprensivo Giovanni Pascoli, per la giornata di domani, Martedì 14 Novembre. Il provvedimento con carattere di urgenza, si è reso necessario in ragione di un guasto alla rete idrica. Poiché non sussistono le condizioni igienico sanitarie, si è ritenuto opportuno disporre la chiusura dei plessi di via delle Palme e via dei Bersaglieri, in attesa dell'intervento di ripristino e verifica da parte della ditta incaricata. Eventuali proroghe del provvedimento verranno comunicate tempestivamente tramite i canali istituzionali del Comune di Aprilia.