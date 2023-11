Il Sindaco di Formia, Gianluca Taddeo ha incontrato, nei giorni scorsi, l'Associazione Emergenza e Soccorso, rappresentata dal dott. Luca Simione.

L'incontro si è svolto dopo l'avvenuta assegnazione, previo bando pubblico comunale, a favore dell'associazione di una sede Sociale ed Operativa nel Comune di Formia, meglio indicata come "Ex Casa del Custode" in via Emanuele Filiberto.

"Un piccolo ma significativo gesto – ha dichiarato il Sindaco Taddeo – in segno di riconoscimento per la preziosa attività e l'impegno profuso dall'Associazione a favore dei nostri concittadini".

Sempre Gianluca Taddeo ha proseguito evidenziando che si tratta di una realtà associativa presente sul territorio pontino dal 2012, accreditata in Regione Lazio, nell'albo del Volontariato nelle sezioni di Sanità- Sociale e Protezione Civile, inoltre è centro di Formazione Accreditato BLSD Regionale presso Ares118 Lazio.

Una associazione costituita da volontari quali medici, infermieri, soccorritori, autisti e anche cittadini, dotata di Ambulanze di Tipo "A", identificate come centri mobili di rianimazione.

Presente nel Comune per attività inerente all'emergenza covid19 ed attività di prevenzione e screening, anche interagendo con altre realtà già presenti sul territorio. Una continuità importante per il bene della collettività.

L'associazione ha espresso apprezzamento per la sensibilità dimostrata dall'Amministrazione Comunale ed ha vivamente ringraziato innanzitutto il Sindaco Gianluca Taddeo e il consigliere Antonio Capraro per l'impegno dimostrato nel mettere a disposizione la nuova sede.