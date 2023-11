Il partenariato con capofila il Comune di Sezze, dove è partner il Comune di Bassiano, è risultato secondo nella graduatoria regionale per i Centri di Facilitazione Digitale della Regione Lazio finanziati dal PNRR, con 186.864 euro per creare diversi centri di facilitazione digitali a Sezze, Sermoneta, Bassiano, Cori e Rocca Massima. Un progetto condiviso da 5 comuni Lepini per fare sistema e promuovere la trasformazione digitale del nostro territorio, per supportare i nostri cittadini e le nostre aziende nell'utilizzare i sistemi digitali della PA e non solo.

"La Rete dei Centri Digi-Facile, così si chiama il nostro progetto - si legge nella nota diffusa dal Comune di Bassiano - è promossa quindi da 5 comuni che condividono un contesto territoriale simile in molti aspetti – pur con le dovute specificità locali – e stanno costruendo insieme una strategia di collaborazione per uno sviluppo sociale ed economico condiviso, cooperando a livello locale per uno sviluppo integrato dei servizi. La scelta di presentare una proposta come aggregazione di comuni, nasce, quindi, dall'opportunità di proseguire forme di collaborazione già attive che possono ulteriormente essere potenziate dall'attivazione di una rete di Centri Digi-facile. Dal punto di vista delle caratteristiche della popolazione, complessivamente i 5 comuni hanno una popolazione residente di 46.604 abitanti (dati Istat al 1° gennaio 2023), che costituisce un potenziale bacino di utenza per il progetto Digi-Facile.

"A Bassiano il centro di facilitazione digitale sarà aperto al Comune di Bassiano all'interno del plesso comunale con degli orari che possano garantire l'accessibilità ad un pubblico allargato - spiega il sindaco Onori - La sede metterà a disposizione dei cittadini e aziende un pacchetto di servizi per promuovere e facilitare la loro accessibilità alla rete internet e alle applicazioni di servizi digitali della pubblica amministrazione. Sono poi previste attività di facilitazione individuale o in piccoli gruppi e incontri collettivi tematici di informazione e sensibilizzazione, Mini-corsi su tematiche specifiche, Webinar e approfondimenti tematici, Mini-sessioni intergenerazionali, predisposizione e diffusione di video-pillole. Siamo molto felici di questo risultato ottenuto grazie a un partenariato territoriale nel quale crediamo profondamente, che dimostra di essere efficace con i risultati che inizia ad ottenere. Con questo progetto, altro passo avanti per facilitare l'innovazione nel nostro territorio e il rapporto cittadino-amministrazione".