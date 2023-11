La mancata nomina del direttore dell'Ente Parco da parte del Ministero dell'Ambiente potrebbe avere altri risvolti. E' passato circa un anno dalla trasmissione dell'ultima terna di nomi e ancora, a differenza di altri parchi italiani, nulla si muove al Circeo. Il presidente Giuseppe Marzano ha quindi scritto nuovamente al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, una nota con cui sollecita l'urgente nomina del direttore dell'Ente da parte del Ministro Pichetto Fratin. L'assenza della figura del direttore cosa sta comportando sul territorio?

Le criticità sono davvero molte. Come evidenziato da Marzano al momento risulta impossibile realizzare tanti progetti finanziati, alcuni anche nell'ambito del PNRR. Si tratta di priorità per l'area protetta e non solo, basti pensare a quelli per la salvaguardia della duna costiera e per la realizzazione di campi ormeggio galleggianti e ancora per la sistemazione dei sentieri e per il recupero dei muretti a secco. Il blocco per i progetti inerenti il lungomare è probabilmente la situazione più grave.

Nel limbo anche tutta una serie di risposte alle istanze dei cittadini e delle altre Pubbliche Amministrazioni. In mancanza del Direttore non potranno inoltre essere espletate le procedure per l'assunzione di nuovo personale il cui numero limitato rappresenta una'importante criticità per il buon funzionamento dell'Ente. Da questi presupposti ed in modo particolare dai progetti bloccati si apre uno nuovo scenario, quello delle responsabilità. «I ritardi nella realizzazione dei progetti - commenta Marzano - ai sensi anche di recenti sentenze, si concretizzano come mancata spesa anche a fronte dello stanziamento di idonee risorse in bilancio e che ciò potrebbe corrispondere ad una fattispecie di danno contabile e a responsabilità amministrativa a carico di chi avrebbe dovuto agire e non lo ha fatto. Responsabilità che non possono ricadere sull'Ente Parco per atti che altri avrebbero dovuto compiere».

La nota è stata inviata per conoscenza anche ai parlamentari eletti in Provincia di Latina (tra i quali il Presidente della Commissione ambiente del Senato, Claudio Fazzone), ai responsabili nazionali delle principali associazioni ambientaliste, ai Sindaci del territorio e ai Presidenti della Regione Lazio e della Provincia di Latina, al Prefetto di Latina e al Presidente della Federazione dei Parchi Italiani. Sono stati interessate anche le organizzazioni Sindacali CISL FP e FP CGIL. Il presidente Marzano ha fatto sapere di essere disponibile ad un confronto con il Ministro ma anche ad avviare ulteriori iniziative anche di maggiore impatto.