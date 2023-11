I carabinieri delle Stazioni di Itri, Castelforte e Santi Cosma e Damiano, nei giorni scorsi hanno tenuto un incontro presso il centro anziani di Itri ubicato in Via Don Morosini e presso la Chiesa di San Rocco ubicata nel Comune di Castelforte, al fine di sensibilizzare i cittadini sul purtroppo sempre più frequente fenomeno delle truffe commesse ai danni delle persone anziane. Durante tale riunione, i Comandanti dei rispettivi Comandi, nell'ordine il Lgt. Tommaso Mancuso, Il Mar.Ca. Luigi Di Fusco ed il Mar. ord. Gaetano Aniello) hanno sensibilizzato l'utenza circa gli opportuni accorgimenti da adottare per evitare di cadere nelle trappole dei malviventi e avvisare per tempo le Forze dell'Ordine, informando i presenti circa i modus operandi utilizzati dai malfattori, le vittime che maggiormente prediligono e le azioni da intraprendere per scongiurare l'odioso delitto in parola. L'appuntamento degli uomini dell'Arma ha riscosso un cospicuo numero di partecipanti ed il relativo plauso della cittadinanza locale. Al termine dell'incontro sono state consegnate anche delle brochure ed indicati i link in cui è possibile visionare alcuni video predisposti dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri per la diffusione del delicato argomento (link: https://.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/consigli/Cose-di-tutti-i-giorni/contro-le-truffe e https://.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/consigli/internet/i-rischi-dell'e-commerce). Nel presente mese di novembre seguiranno altri incontri dello stesso genere, programmati dal Comando Compagnia Carabinieri di Formia, da parte della Stazioni Carabinieri ubicate nei centri di rispettiva giurisdizione.