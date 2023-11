«Ho voluto portare personalmente il mio saluto al commissario del Parco Monti Aurunci, Fiorello Casale, da poco ufficialmente nominato in questo ruolo. Insieme stiamo già lavorando a importanti progetti per questa area, tra i quali la realizzazione di un nuovo Momento Naturale». Lo ha dichiarato l'assessore all'Ambiente, alla Transizione energetica e allo Sport della Regione Lazio, Elena Palazzo, in occasione della conferenza stampa di presentazione del nuovo Commissario.

«Abbiamo iniziato a lavorare, in collaborazione con il direttore Giorgio De Marchis, all'idea del Monumento Naturale di San Cristoforo, un'area dove si trova anche il sito archeologico del Santuario di Ercole e della Dea Fortuna che sta portando alla luce importanti ritrovamenti. Lo scopo è quello di mettere a tutela le scoperte che si stanno facendo. Gli approfondimenti già in corso ci dimostrano come in questo stesso punto esista un interesse di biodiversità da tutelare. Il percorso è iniziato e contiamo di arrivare presto ad avere il terzo Monumento Naturale all'interno del parco, dopo quelli di Montecassino e Sette Cannelle», ha spiegato Palazzo.

«Si apre un nuovo capitolo, quello che mi sento di dire è che continueremo a lavorare in maniera sinergica, anche con l'assessore Righini, per mettere il Parco al centro delle nostre azioni attraverso progetti e iniziative che permettano di farlo vivere appieno», ha concluso Elena Palazzo.