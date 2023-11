Domenica 19 novembre è la Giornata mondiale del ricordo delle vittime della strada. La ricorrenza vuole porre l'attenzione al dramma dei tanti che ogni anno perdono la vita o rimangono gravemente feriti in incidenti stradali e intende essere un'occasione per richiamare tutti gli utenti della strada al senso di responsabilità, oltre che ad esprimere vicinanza nei confronti di chi ha perso un proprio caro.

"Il mio personale ringraziamento, a nome dell'amministrazione che rappresento, nei confronti dei rappresentanti di istituzioni, enti, Polizie locali, forze dell'ordine e scuole che, a vario titolo, sono impegnati quotidianamente nell'impegno per la sicurezza stradale, nonché all'associazione italiana Familiari e vittime della strada per tenere sempre alta l'attenzione sul tema" ha dichiarato il Sindaco di Latina Matilde Celentano. "Purtroppo - continua la prima cittadina - i numeri degli incidenti sulle strade sono sconvolgenti su tutto il Paese. La nostra amministrazione non può che garantire l'impegno rivolto alla sicurezza stradale.

In questi primi mesi di governo ci siamo occupati di via Nascosa, i cui lavori sono in dirittura di arrivo, per restituire ai cittadini una strada da percorrere finalmente in sicurezza. A causa degli avvallamenti causati dalle radici degli alberi, infatti, era divenuta una delle arterie più pericolose della città. Ci siamo occupati anche delle telecamere, compresa l'istituzione di alcune con sistema targa system, e lavoreremo ancora in questa direzione per dare ai cittadini le risposte che meritano. Ogni vita è preziosa, e ognuna delle tragedie avvenute nel nostro territorio ci tocca profondamente. Impegniamoci insieme per rendere le nostre strade più sicure, promuovendo la consapevolezza e adottando comportamenti responsabili".