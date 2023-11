Plastic Free è tornata questa mattina per un intervento di pulizia in spiaggia. L'appuntamento alle 9.30 presso la spiaggetta del porto turistico una location mozzafiato ma che purtroppo non si salva dalla problematica dei rifiuti ed in modo particolare dalla plastica. Ma i volontari sono come sempre stati pronti ad un altro intervento per riportare il decoro che questa zona merita. Sul tratto di Torre Paola invece, nel mese di maggio scorso, grazie alla partecipazione della biologa marina Martina Gaglioti è stato effettuato un censimento delle plastiche, microplastiche e nanoplastiche. Censimento che è servito ad inserire dei dati aggiornati presso l'ente nazionale che si occupa dello studio e del rilevamento delle plastiche nelle aree faunistiche italiane. L'evento di oggi è stato patrocinato dal Comune di San Felice Circeo.