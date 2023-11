Anche il Sindaco di Terracina, Francesco Giannetti, ha firmato il protocollo "FIDAPPIA" proposto dalla Sezione Fidapa Bpw Italia sezione di Terracina.

Il protocollo, che ha valenza nazionale, vede coinvolte tutte le sezioni FIDAPA attraversate dalla Via Appia.

L'obiettivo è quello di favorire ogni collaborazione a sostegno delle attività di promozione, valorizzazione , conservazione, cura e formazione che riguardano il patrimonio archeologico, paesaggistico, culturale rappresentato dalla Regina Viarum. Per questo verranno messi in campo progetti per coordinare azioni e iniziative condivise per favorire l'offerta culturale e turistica, come anche per promuovere gemellaggi e sistemi di rete anche nell'ambito di una più ampia progettazione europea. Il protocollo prevede anche la partecipazione a mostre e fiere, la realizzazione di eventi per sostenere l'inserimento della Via Appia nella lista del patrimonio Unesco anche con la collaborazione delle scuole, e la creazione di un tavolo interistituzionale per la progettazione legata al PNRR, ai fondi regionali ed europei.

Alla sottoscrizione del protocollo erano presenti la Presidente della Fidapa sezione di Terracina, Maristella Turriziani, che ha espresso soddisfazione per questa collaborazione e per il contributo che viene dato alla Città, la Past Presidente Anna Maria Masci ideatrice del progetto e il CPS. Insieme al Sindaco era presente l'Assessore alla Cultura, al Turismo e allo Sport Alessandra Feudi.

«La partecipazione delle Associazioni è sempre un grande segnale, e questo sostegno della Fidapa sarà di certo un ulteriore contributo per poter raggiungere il traguardo dell'iscrizione della Via Appia nella lista del Patrimoni Unesco», ha dichiarato l'Assessore Alessandra Feudi.

«Abbiamo la fortuna di avere un immenso patrimonio culturale, e la ‘nostra' Via Appia è certamente un motivo di orgoglio che dobbiamo promuovere e valorizzare. Sicuramente la sigla di questo protocollo costituisce un tassello importante in questo percorso che come Amministrazione abbiamo intrapreso», ha dichiarato il Sindaco di Terracina Francesco Giannetti.