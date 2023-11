Si è svolta presso l'Ostello Ossigeno a Itri la conferenza stampa di presentazione del nuovo Commissario del Parco, Fiorello Casale.

L'evento è stato introdotto dal Direttore Giorgio De Marchis, che ha parlato della nuova governance del Parco, consolidata attraverso la nomina del Commissario e del Revisore dei Conti.

Il Direttore De Marchis ha sottolineato l'importanza di questa fase di transizione e ha enfatizzato il ruolo cruciale che il Parco gioca nel preservare la bellezza e la biodiversità della nostra regione.

Il neo-commissario Fiorello Casale ha iniziato il suo intervento esprimendo gratitudine a coloro che hanno sostenuto la sua nomina, con un ringraziamento particolare al presidente della Regione Francesco Rocca.

Casale ha evidenziato l'ampia estensione del Parco, paragonando le sue 20.000 ettari a 30.000 campi da calcio.



Ha sottolineato la varietà e la ricchezza del territorio, facendo riferimento alle risorse idrogeologiche che caratterizzano il Parco.

Durante il suo intervento, il Commissario ha enfatizzato la necessità di una stretta collaborazione con le istituzioni, molti rappresentanti delle quali erano presenti all'evento, inclusi sindaci e amministratori locali.

Casale ha sottolineato l'importanza di una gestione sinergica del territorio per affrontare le sfide ambientali e ha ribadito il suo impegno per promuovere progetti e iniziative in collaborazione con le comunità locali.

Casale ha sottolineato l'importanza di coinvolgere attivamente i rappresentanti delle comunità locali, affermando che il successo delle iniziative del Parco dipende dalla partecipazione e dal contributo di tutti.

L'incontro con i sindaci sarà un'opportunità per discutere le esigenze specifiche delle diverse aree all'interno del Parco e per identificare le priorità comuni.

Durante il suo intervento, il Commissario ha evidenziato la necessità di lavorare alla definizione di una nuova identità visiva del Parco.



Ha sottolineato l'importanza di un'immagine distintiva che rifletta la bellezza e la diversità del territorio, nonché la sua importanza come risorsa naturale.

Inoltre, Casale ha ribadito l'urgenza di riprendere il discorso relativo al piano del Parco.

Ha espresso la volontà di coinvolgere attivamente le comunità locali, gli esperti ambientali e le istituzioni nel processo di definizione del piano, garantendo una visione inclusiva e sostenibile per il futuro del Parco.

L'educazione ambientale è stata posta al centro del discorso del Commissario, sottolineando l'impegno del Parco a diventare uno spazio educativo per tutti.

Ha menzionato le convenzioni recentemente sottoscritte, tra cui quella relativa al Cammino di San Filippo Neri, nonché le partnership con le università per favorire la ricerca e lo sviluppo sostenibile.

Il Commissario del Parco, Fiorello Casale, ha annunciato oggi un appello diretto a tutti i sindaci della comunità del Parco.

Nel corso delle prossime settimane, il Commissario ha dichiarato che intende incontrare personalmente ciascun sindaco al fine di stabilire una stretta collaborazione per il futuro del Parco.

Il Commissario ha concluso il suo appello rinnovando l'impegno nei confronti di una gestione partecipativa e trasparente, invitando tutti i sindaci a unirsi a lui in questa importante missione per preservare e valorizzare il patrimonio naturale del Parco.



L'Assessore Regionale Elena Palazzo ha condiviso importanti iniziative regionali finalizzate al potenziamento e alla valorizzazione dei parchi, con un focus particolare sul Parco [.

Palazzo ha introdotto il progetto "Gens" di Educazione Ambientale, sottolineando l'importanza di sensibilizzare la comunità sulla bellezza del territorio e la necessità di preservarne l'ecosistema.

Ha evidenziato il ruolo fondamentale dell'istruzione ambientale nel promuovere la consapevolezza e la responsabilità nei confronti dell'ambiente.

L'Assessore ha successivamente menzionato il Vivaio Forestale di Itri e il progetto "Ossigeno".



Tale iniziativa ha l'ambizioso obiettivo di produrre le prime 30.000 piante destinate a interventi di ingegneria naturalistica finalizzata alla mitigazione degli effetti del cambiamento climatico in particolare del dissesto idrogeologico.

Il progetto mira a rafforzare la biodiversità e a preservare gli ecosistemi vulnerabili della regione.

Palazzo ha anche annunciato l'idea del "Monumento Naturale di San Cristoforo" nel comune di Itri.

Questo monumento rappresenterebbe il terzo Monumento Naturale del Parco dei Monti Aurunci, evidenziando un'area archeologica di pregio dove il Parco ha identificato importanti presenze di biodiversità da tutelare.

L'Assessore ha indicato che il prossimo passo sarà l'avvio della procedura per il riconoscimento del Monumento Naturale, attraverso la deliberazione del Consiglio Comunale.

L'Assessore Regionale Giancarlo Righini ha presentato importanti considerazioni sulla riforma della Legge Regionale 29, istitutiva delle aree naturali protette nel Lazio, varata nel 1997.

Righini ha sottolineato la necessità di rivedere e riformare questa legge.



Sulla governance dei parchi ha detto che si sta proseguendo nel completamento delle nomine, come già avvenuto per il Parco Naturale dei Monti Aurunci e che all'inizio del prossimo anno si procederà con grande probabilità alla nomina dei nuovi consigli direttivi che affiancheranno i Presidenti nella gestione delle aree naturali protette.

L'Assessore ha evidenziato l'importanza cruciale delle aree naturali protette nel contrastare e mitigare gli effetti del cambiamento climatico.

Ha dichiarato che, nonostante le difficoltà nel bilancio regionale, le spese destinate ai servizi ai cittadini, a partire dalla sanità, rimangono invariate.

In particolare, Righini ha rassicurato che non sono previsti tagli per le aree naturali protette, ribadendo che i parchi rappresentano un'opportunità di crescita che la regione intende sfruttare e sviluppare.

L'Assessore ha espresso gratitudine al personale dei parchi, riconoscendo il loro impegno e la loro dedizione nel rendere il territorio sempre più aperto e fruibile per la comunità.

Ha sottolineato la necessità di procedere lungo la via dell'innovazione e della semplificazione per garantire che i parchi possano evolvere senza essere vincolati da eccessiva burocrazia.

Righini ha concluso il suo intervento ringraziando il Presidente Rocca e rassicurando i sindaci del territorio che la Regione Lazio è presente al loro fianco.

Ha sottolineato l'importanza della collaborazione tra le istituzioni per affrontare le sfide ambientali e promuovere lo sviluppo sostenibile.



La conferenza stampa di ieri ha visto la partecipazione attiva di diversi rappresentanti istituzionali e figure di rilievo, che hanno condiviso importanti prospettive e impegni per il futuro del Parco.

Il Consigliere Vittorio Sambucci ha sottolineato il forte impegno della Regione nel sostenere l'ambiente, i parchi e il turismo enogastronomico.

Ha assicurato che la Regione continuerà a fornire il proprio sostegno a iniziative che contribuiscono alla tutela del territorio e alla promozione delle sue risorse.

Il Consigliere Enrico Tiero ha esteso i suoi auguri al neo Commissario del Parco, evidenziando il ruolo significativo che i parchi hanno giocato nel cambiare la percezione della popolazione nel corso degli anni.

Ha elogiato il lavoro svolto nel Parco dei Monti Aurunci e ha sottolineato la necessità di invertire la tendenza negativa che ha caratterizzato il trattamento del territorio in passato.

Il Senatore Nicola Calandrini ha concluso gli interventi esprimendo gratitudine per l'invito e ha sottolineato l'importanza di utilizzare in modo efficace i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nei prossimi mesi, impegnando amministrazioni ed enti pubblici per massimizzare gli impatti positivi sul territorio.

Al termine della conferenza stampa, è stata sottoscritta la concessione dell'area di Villa Iaccarini alla società Woodpark per la realizzazione di un parco avventura.

L'assegnazione è avvenuta attraverso un bando pubblico, rispettando i principi di trasparenza e imparzialità, dopo la scadenza della precedente concessione.



Eventi giornata dell'albero 2023 Il Parco Naturale dei Monti Aurunci in occasione della Giornata dell'Albero 2023 ha organizzato due eventi dedicati che si terranno domani e dopodomani.

Queste iniziative mirano a promuovere la piantumazione di essenze autoctone e a sensibilizzare la comunità sull'importanza degli alberi nella mitigazione degli effetti del cambiamento climatico.

Evento di domani: Data e Ora: 20 novembre 2023, ore 10:00 Luogo: IC ASPRI di Fondi Attività: Piantumazione di essenze autoctone provenienti dal vivaio del Parco, seguita da una lezione di educazione ambientale sull'importanza della piantumazione degli alberi.

Parteciperanno il Commissario Fiorello Casale, il Direttore Giorgio De Marchis e l'Assessore Regionale all'Ambiente Elena Palazzo.

Evento di martedì 21: Data e Ora: Martedì 21, ore 10:00 Luogo: IC Mattei di Formia Attività: Ripetizione dell'evento di piantumazione e lezione di educazione ambientale, coinvolgendo gli studenti della scuola di Formia.

Saranno presenti il Commissario Fiorello Casale, il Direttore Giorgio De Marchis.

Durante entrambi gli eventi, il Parco rilascerà attestati di partecipazione ai giovani studenti che hanno preso parte alle attività di educazione ambientale nell'ambito del programma "Gens" Educazione Ambientale.