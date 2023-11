Nei giorni scorsi la Stazione CC di Castelforte, di concerto con il Nucleo Forestale CC di Spigno Saturnia, hanno tenuto un incontro presso l'Istituto omnicomprensivo "Bruno Tallini" di Castelforte programmato con le classi quarte e quinte delle scuole primarie, complessivamente circa 100 alunni, accompagnati dai loro dirigenti scolastici, per discutere sui vari temi inerenti alla legalità.

Dopo le presentazioni di rito, gli uomini della Benemerita hanno proiettato un breve filmato introduttivo, predisposto dal Comando Generale dell'Arma, in cui venivano illustrati i vari campi di impiego e di intervento dell'Arma dei Carabinieri ed i valori fondanti dell'Istituzione.

In seguito sono stati affrontati argomenti di attualità e di maggior interesse per la fascia d'età scolaresca presente, ovvero il rispetto delle regole e del buon senso civico, il rispetto per l'altro in relazione anche al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, l'uso della rete e dei social network, i danni che producono le sostanze stupefacenti. Inoltre, i Carabinieri Forestali hanno rappresentato più nel dettaglio i temi anche in riferimento alla legalità ambientale, quali l'inquinamento, il rispetto della natura e di ciò che ci circonda.

Gli incontri sulla "formazione alla cultura della legalità" sono uno strumento fondamentale per sensibilizzare i giovani e la comunità ad una maggiore responsabilità e attenzione alle problematiche derivanti dalla moderna società.

L'investimento sui giovani, sulla scuola, da sempre luogo in cui i cittadini di domani vengono formati e guidati nella conoscenza di ciò che li circonda, mettendo a disposizione l'esperienza quotidiana dell'Arma dei Carabinieri, ha l'obiettivo di prevenire le problematiche che investono la gioventù e di fornire spunti per condividere un percorso comune per comprendere l'importanza del rispetto delle leggi e dei regolamenti.

Nel presente mese di novembre seguiranno altri incontri dello stesso genere, programmati dal Comando Compagnia Carabinieri di Formia, da parte della Stazioni Carabinieri ubicate nei centri di rispettiva giurisdizione.

Approfondimento a cura del Tenente Alessandro Tolo Comandante in sede vacante della Compagnia di Formia.