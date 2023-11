Tutte le iniziative saranno dedicate a Giulia Cecchettin, 102esima donna uccisa in Italia nel 2023, alle donne di Gaza, e a Rossella Angelico, di Latina, vittima di femminicidio nel 1985.

Nei giorni successivi ci sarà anche il ripristino della della panchina rossa, situata davanti al palazzo delle Poste centrali, danneggiata da un episodio di vandalismo rimasto senza autori. Per sensibilizzare la popolazione è stata anche promossa la campagna mediatica denominata "Contro la violenza sulle donne, Io #CiMettoLaFaccia". Si può partecipare utilizzando il format consultabile al link https://atmo.lazio.it/?tt.

Ad aprire il programma di eventi sarà il concerto della Fanfara dell'Arma dei Carabinieri di Roma al teatro D'Annunzio di Latina, organizzato dal Centro Donna Lilith Aps e Unindustria Latina in collaborazione con il Comando Provinciale dei Carabinieri, con il patrocinio del Comune di Latina. Parteciperanno autorità civili, militari e religiose della provincia. L'appuntamento è alle ore 18.30 di venerdì 24 novembre.

Il ripristino della panchina rossa nei giardini del palazzo delle Poste centrali, un flash mob in piazza del Popolo e la promozione di un concerto della Fanfara dell'Arma dei Carabinieri di Roma. Queste alcune delle iniziative organizzate dal Comune di Latina in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli