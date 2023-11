Nell'ambito delle attività di prevenzione e diffusione della legalità predisposte dal Comando Provinciale di Latina, il 20 novembre 2023, il Comandante della Stazione CC di Ponza, presso l'Istituto Tecnico Turistico "G.Filangieri" dell'isola, ha tenuto un incontro con gli studenti di tutte le classi della scuola secondaria e con i loro docenti. Il contributo dell'Arma dei Carabinieri nel progetto di formazione della "Cultura della Legalità", ha riguardato l'illustrazione agli alunni di temi, calibrati in relazione all'età degli astanti, come "Educazione stradale" ed in particolare: la guida in stato d'ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e le sue conseguenze; il senso del limite, il significato delle regole, l'importanza della legge. Il dialogo con gli alunni si è realizzato attraverso il raffronto con situazioni tipiche del quotidiano (uso degli smartphone, frequentazione della rete e dei social network, comportamenti a rischio in ordine alle dipendenze, casi di sopraffazione) in un clima di confronto dialettico connaturato da un ricco scambio di idee. All'incontro in parola hanno preso parte circa 50 studenti, che hanno mostrato grande interesse e viva partecipazione agli argomenti trattati, nonché coinvolgimento nella visione di un video promozionale sui compiti e sulle attività svolte dall'Arma dei Carabinieri.