In occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, l'amministrazione comunale organizza l'incontro "I minori non visti. Una lente interdisciplinare sul fenomeno della violenza assistita", che si terrà Venerdì 24 Novembre 2023, a partire dalle ore 16.00 presso il Cav "Donne al centro" della ex Claudia in via Pontina km 46.600. L'evento, moderato dalla dottoressa Claudia Santabarbara, è organizzato dal Comune di Aprilia, in collaborazione con l'Associazione culturale Colori nel mondo e centro donna Lilith, casa rifugio Emily

Dopo i saluti istituzionali del sindaco Lanfranco Principi e dell'assessore ai servizi sociali Veronica Napolitano, interverranno la responsabile del Cav di Aprilia, dottoressa Daniela Truffo, la responsabile area minori della casa rifugio Emily dottoressa Marta Romano, la dottoressa Valeria Stritto, assistente sociale del Comune di Aprilia, la dottoressa Paola Cappelletto, coordinatrice del Pis Distretto LT1.

A cura dell'Associazione Colori nel mondo Aps la lettura di alcuni brani, con l'accompagnamento musicale di Riccardo Rettaroli.