La Consulta deve essere un luogo di confronto tra gli studenti e con le istituzioni realmente incisivo nel panorama scolastico del territorio e nell'ambito del diritto allo studio per tutte e tutti.

Una elezione importante nell'organo maggiormente rappresentativo degli studenti della provincia di Latina che rappresenta un segnale, in questa particolare fase politica e culturale.

Questa mattina nei locali dell'I.I.S. Galilei-Sani di Latina si è svolta la prima riunione plenaria che ha eletto Giovanni Ciaramella, rappresentante al Liceo Grassi, come Presidente della Consulta degli Studenti di Latina.

