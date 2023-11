Manca più di un mese a Natale, ma ormai il programma delle iniziative adottate dal Comune di Minturno, stanno per essere definite. A Parte le luminarie, già installate e accese sul territorio, sono in fase di conclusione tutti gli altri appuntamenti, che saranno inseriti nel "Natale a Minturno- Scauri". Anche quest'anno sarà riposizionata la pista di pattinaggio su ghiaccio all'Arena Mallozzi di Scauri e saranno allestiti spettacoli per bambini e non al Castello Ducale. Come è successo l'anno scorso, anche Capodanno 2024, sarà salutato in piazza, pur se la location è diversa. Infatti il 2023, come si ricorderà, fu festeggiato in piazza Sant'Albina, mentre quello di quest'anno si sposterà sul lungomare. Lo si evince da una delibera di giunta, che approva un atto di indirizzo, relativo alla manifestazione "Scauri 2024, Capodanno che balla". L'addio all'anno in corso avverrà sul tratto di Lungomare compreso tra via Marconi e via dell'Impero. Un luogo ideale, si legge nell'atto di indirizzo, per un grande momento di aggregazione e di svago, riservato a turisti e residenti, a giovani e meno giovani. L'Amministrazione, inoltre, ha aderito al bando della Camera di Commercio con un programma di attività di animazione e di appuntamenti inseriti nel progetto "Appia in festa", finalizzati a vivacizzare soprattutto la zona commerciale di Scauri e il tratto urbano della "Regina Viarum".