Una dolce signora anziana che ha fatto la storia sindacale e, anche politica, del territorio dei Lepini, in particolare di Sermoneta. Se ne è andata oggi lasciando un grande vuoto nella comunità sermonetana.

Nata nel 1948 a Monte San Giovanni Campano (in Ciociaria) si è trasferita giovanissima con la sua famiglia a Sermoneta. A 16 anni, ha iniziato a lavorare alla Mistral, una delle tante fabbriche della provincia chiusa e abbandonata, che sta per diventare un'area cementificata, ma nel frattempo è rifugio per disperati.



È sul luogo di lavoro che ha conosciuto il sindacato, le lotte sociali, la politica, l'impegno civile. Più volte consigliere comunale e assessore a Sermoneta, impegnata nel volontariato per la ricerca contro il cancro. Ha vinto la battaglia contro il tumore e ha continuato ad impegnarsi fino a ieri, quando , un'emorragia cerebrale non le ha lasciato scampo. I funerali di Mafalda Cantarelli si svolgeranno venerdì alle 14.30 presso la chiesa di San Tommaso D'Aquino a Pontenuovo.