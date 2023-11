Una Festa dell'Albero dedicato a Giulia Cecchettin, la studentessa assassinata dall'ex nei giorni scorsi. È stata l'idea promossa a Roccasecca dei Volsci, dove alla presenza dei bambini e ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado di Roccasecca, del dirigente scolastico Giuseppe Calenzo, degli insegnanti e docenti, dei Carabinieri Forestali, l'amministrazione comunale con in testa il sindaco Barbara Petroni, ha piantato due alberi. Il primo, un leccio, è stato donato da Amerigo Tornesi. Il sindaco Barbara Petroni spiega: «Voglio innanzitutto ringraziare il signor Tornesi per la donazione. All'albero che ha donato abbiamo dato un significato particolare, lo abbiamo chiamato l'albero di Giulia in memoria di Giulia Cecchettin, barbaramente assassinata pochi giorni fa dall'ex fidanzato. Un segnale per la lotta contro la violenza sulle donne, violenza da combattere ogni giorno e non solo il 25 novembre. Il secondo albero, una roverella, ci è stata donata dai carabinieri forestali, sempre presenti ed attenti alla tutela dell'ambiente».

Ormai da anni l'amministrazione, in occasione della festa dell'albero pianta varie essenze nei parchi cittadini, insieme ai bambini delle scuole che cantano canzoncine e recitano poesie. Agli alberi viene dato un nome abbinandolo al tema di sensibilizzazione scelto, ad esempio lo scorso anno erano Pace e Speranza per dare un segnale contro la guerra. La tessa Petroni prosegue: «Quest'anno vista la tragica morte di Giulia abbiamo voluto dedicare a lei l'albero affinché la memoria di questa povera ragazza venisse onorata poiché il caso ha smosso molto le coscienze. Alle undici abbiamo osservato un minuto di silenzio e devo dire che i bambini e ragazzi hanno partecipato mostrando un sentimento sincero di disapprovazione su quanto avvenuto. Ho voluto sottolineare l'importanza di rivolgersi alle istituzioni scolastiche ma anche alle famiglie, ai servizi sociali, alle forze dell'ordine per segnalare. È stato un momento molto sentito su un tema delicato».