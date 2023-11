Due professionisti dell'immagine minturnesi sono stati nominati ambasciatori della fotografia italiana in Cina. Si tratta di Nunzia Borrelli e Luigi Grieco, vincitori del Black&White Spider Awards. La coppia, nel lavoro e nella vita, figura tra i dodici fotografi nominati ambasciatori. Le loro opere saranno esposte in Cina e successivamente in Italia in occasione della convention del FIOF Fondo internazionale della fotografia che, nel 2024, ritornerà nella città di Orvieto con mostre e incontri. Luigi e Nunzia vedono così riconfermata la bontà del loro lavoro anche a livello internazionale come i recentissimi premi conquistati, tra cui quello ottenuto pochi giorni fa nel Black&White Spider Awards in California. Risultati che confermano la qualità dell'attività dei due fotografi, che costituiscono l'orgoglio della città per quanto raggiunto sino ad oggi.

Ma non è finita perché gli instancabili Luigi e Nunzia, continuano, tra le altre cose, ad organizzare con cadenza quindicinale incontri sulla fotografia e l'arte in generale nel loro Caffè Fotografico, ubicato presso l'Image Studio di Marina di Minturno.