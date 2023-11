"Bellissimo incontro quello di ieri al Centro Minori di Latina. Ho raccontato la mia esperienza da attore nel mondo del teatro e del cinema e sono stato ripagato dal loro entusiasmo e dalla loro incredibile curiosità. Forza ragazzi e a presto". E' questo il messaggio pubblicato su Instagram dall'attore Morris Sarra che com'è noto, è tra i protagonisti della serie Suburraeterna. Un incontro davvero carico di significato per parlare di passioni come quella per l'arte cinematografica con un pubblico d'eccezione e cioè i bambini, il migliore che possa esserci.