n occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, due caserme dell'Arma dei Carabinieri del Comando Provinciale Carabinieri di Latina, nella serata odierna e quella di domani, sono state illuminate di colore arancione per dire "no" alla violenza di genere.

L'iniziativa si inserisce nell'ambito del progetto nazionale sottoscritto tra il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e Soroptimist International. La caserma "V. Cimmarrusti, sede del Comando Provinciale Carabinieri di Latina, dove il 22 settembre 2021 fu inaugurata "Una stanza tutta per sé"; Ieri 23 novembre 2023, all'interno della Stazione Carabinieri di Sabaudia è stato inaugurato un altro ambiente protetto, un'altra "Stanza tutta per sé", dove la donna possa sentirsi a proprio agio nel raccontare le emozioni negative, accolta da personale specializzato dell'Arma dei Carabinieri. Anche all'interno del Reparto Territoriale Carabinieri di Aprilia è presente la stanza "Ti ascolto", altro ambiente per l'accoglienza e l'ascolto protetto di soggetti vulnerabili, vittime di dei reati di violenza ed abusi, inaugurata il 4 aprile 2023.