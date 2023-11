Nell'odierna mattinata, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Latina, Colonnello Christian Angelillo, ha ricevuto per un caloroso saluto di commiato, il Luogotenente C.S. Michelangelo Nania, Comandante della Stazione Carabinieri di Monte S. Biagio, che verrà collocato in congedo per raggiunti limiti d'età il prossimo 28 novembre 2023.

Il sottufficiale, classe 1963, arruolatosi il 19 settembre 1981, dopo aver frequentato il corso di Allievo Sottufficiale, veniva destinato alla Stazione CC di Roma Tor Sapienza. Successivamente sempre nella Capitale ha prestato servizio alla Stazione CC di Roma Montespaccato ed al Nucleo Carabinieri Tribunale e Traduzioni.

Nel giugno 1988 è stato destinato all'allora Stazione CC di Fondi e dall' agosto 2003, per ben venti anni, ha svolto ininterrottamente l'incarico di Comandante della Stazione CC di Monte S. Biagio, ultimando con meritata soddisfazione la sua brillante carriera.