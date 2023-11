Un altro importante riconoscimento per l'impegno e la passione di una coppia di pasticceri, e del loro staff, quello di Pasticceria Maciste di Cori.

Il Campionato Mondiale Miglior Panettone del Mondo 2023 - categoria "Lievitati innovativi" ha celebrato e riconosciuto a livello mondiale la visione di Tiziana e Andrea che da tempo hanno deciso di sfruttare e al tempo stesso esaltare i prodotti del territorio.

Uva, vino, e olio usati in modo davvero magistrale per trasformare il lievito, per arricchire i lievitati e per offrire un prodotto davvero interessante, buono e innovativo. Così innovativo da essere il migliore del mondo. Lo ha decretato la finale del concorso indetto dalla Fipgci - Federazione Internazionale della Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria, che si è tenuta a Napoli.

«Equilibrio del lievito madre in fermentazione di uve bianche. Struttura equilibrata. Sapore intenso. Un impasto scuro con 4 tipologie di cacao, cioccolato biologico e 96 ore di lunga lavorazione». Da Maciste lo descrivono così con poche parole, dietro c'è un mondo, una visione, una passione condivisi da tutti i collaboratori della pasticceria (quest'anno la medaglia d'oro è stata donata dai titolari proprio ad una di loro). Il Campionato lo definisce semplicemente "Il miglior panettone del mondo" in grado di esaltare con un «lavoro immane le materie prime».

«Siamo orgogliosi di questi risultati che premiano i nostri sforzi - ci dice Tiziana Apicella -. Volevamo valorizzare le eccellenze di questo territorio, farle conoscere ed apprezzare come facciamo noi. Questo risultato sarebbe stato impossibile senza tutti coloro che ogni giorno, ogni notte, lavorano con una passione immensa, a loro il nostro grazie».