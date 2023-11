«Sanzioni penali per tutti», o meglio per tutti quelli che decidono di abbandonare i rifiuti ai bordi delle strade o in anfratti anziché smaltirli nelle isole ecologiche. L'assessore all'ambiente Fabrizio Carrante Ferrante ha dichiarato guerra agli incivili che deturpano il territorio e c'è già un primo concreto risultato: è stato infatti rintracciato l'autore dello sversamento selvaggio in via Roma (verso Colle Magisterna) che adesso rischia una multa fino a 10 mila euro come spiegato dal delegato della giunta guidata dal sindaco Francesco Montecuollo: «Sono scattate immediatamente le indagini della Polizia Locale di Lariano, che hanno portato all'individuazione del colpevole per abbandono indiscriminato dei rifiuti - spiega l'assessore Fabrizio Carrante Ferrante, continuando - Si preannuncia quindi, a suo carico, una denuncia con una ammenda penale fino a 10 mila euro indipendentemente se titolare di una impresa».

In quel pertugio lontano dal centro urbano, sono stati lasciati secchi di vernici o liquidi, scarti di lavoro, materiali plastici, guaine e cartone.

Chi si macchia di questo tipo di azioni non rischia solo una multa, come spiega chiaramente l'assessore: «Proprio di recente (10 ottobre 2023 ndr) infatti è entrata in vigore la Legge numero 137/2023 che stabilisce l'applicazione di una ammenda penale e non più una sanzione amministrativa, anche nel caso di abbandono di rifiuti compiuti da soggetti che non siano titolari di imprese».

Il delegato Fabrizio Carrante Ferrante conclude quindi con un consiglio rivolto a tutti i cittadini di Lariano e non solo: «Conviene recarsi all'isola ecologica».

Nelle prossime ore, tutti il materiale abbandonato in via Roma sarà recuperato e smaltito nei luoghi preposti.