Anche se già di fatto è già utilizzata da qualche mese, oggi a Maenza la Protezione Civile Aquile dei Lepini inaugura la sua nuova sede presso l'ex campo sportivo in località il Canale.

L'associazione di volontariato presieduta da Andrea Di Girolamo, che negli anni scorsi ha dovuto fare i conti con il deperimento fino all'inagibilità dei locali precedentemente assegnati in via Madonna delle Grazie, si è vista assegnare come nuova base logistica, una porzione delle struttura che era quella degli spogliatoi e aree tecniche annesse del fu campo di calcio.

I locali in questione, grazie ad un finanziamento ottenuto dall'Amministrazione Sperduti, sono stati oggetto nei mesi scorsi di un robusto intervento di restyling che hanno portato al rifacimento degli interni, degli esterni e delle coperture. Le Aquile dei Lepini nella nuova sede hanno finalmente una sala riunioni, sale tecniche, bagni, spogliatoi e anche i magazzini necessari per contenere le attrezzature.

In più, all'esterno, c'è lo spazio per i mezzi e, durante l'estate, per il posizionamento della vasca di emergenza per l'approvvigionamento idrico degli elicotteri del servizio di antincendio boschivo. La cerimonia inaugurale, fissata per le ore 10, è aperta al pubblico