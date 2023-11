Chiaia di Luna il celebrato angolo di paradiso di Ponza conosciuto in tutto il mondo non può più "attendere" nell'attuale, pluriennale limbo dell'inoperosità. Ecco perché la giunta comunale, convinta di contribuire al rilancio di un sito capace di far raddoppiare le presenze vacanziere sull'isola, si è mossa affidando l'incarico al responsabile del settore Lavori pubblici, Ambiente e Patrimonio dell'Ente, di dare avvio alle procedure per l'affidamento della progettazione esecutiva dei lavori di messa in sicurezza del tratto di costa denominato Chiaia di Luna, di riqualificazione del tunnel roano di accesso e della realizzazione di una ulteriore via di accesso a Chiaia di luna, nonché della successiva gestione per finalità turistico-ricreative.

L'iter procedurale prevede tre fasi: presentazione delle domande di partecipazione da parte di competenti e titolati operatori; confronto con i candidati ammessi finalizzato alla individuazione e alla soluzione idonea a soddisfare le esigenze e gli obiettivi verso i quali ci si intende muovere; invito agli operatori economici partecipanti al confronto a presentare l'offerta contenente il piano economico finanziario, la bozza di convenzione, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, oltre che delle varianti migliorative resesi necessarie sulla base degli esiti della conferenza dei servizi.