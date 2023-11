La città di Aprilia dopo oltre tre anni di assenza potrà finalmente riavere un cinema, un servizio essenziale (sebbene privato) per un Comune di 80mila residenti dove scarseggiano i luoghi sociali e di aggregazione.

Da alcuni mesi sono partiti i lavori di ristrutturazione dell'ex Multiplex sulla Pontina, ora in mano alla società Gestioni Cinestar srl che il 16 maggio 2023 ha presentato un'istanza per riattivare le sale cinematografiche. A fine settembre è stata convocata una seduta della commissione di vigilanza locali di pubblico spettacolo per valutare il progetto, una proposta che dovrebbe prevedere anche la realizzazione di un'area ristorazione che permetterebbe al cinema di essere maggiormente al passo con i tempi rispetto alle altre realtà esistenti nella zona. I lavori dunque procedono a pieno ritmo perché l'obiettivo della società è quello di riuscire ad aprire le prime due sale entro dicembre 2023, probabilmente per sfruttare al meglio il periodo natalizio dove solitamente bambini, ragazzi e famiglie sono maggiormente invogliati a guardare film e cartoni animati sul grande schermo. In questo senso la conferma arriva dal sindaco di Aprilia Lanfranco Principi, che dopo la firma per l'immobile che ospiterà Commissariato di Polizia spera che entro l'anno arrivi un'altra buona notizia per la città. «Nei giorni scorsi mi sono sentito con la proprietà - afferma il sindaco Principi - che mi ha detto che dovrebbero aprire prima di Natale almeno con le due sale più grandi del cinema, perché in questo modo non perderebbero la stagione natalizia. Sappiamo che stanno lavorando intensamente per riuscire a rispettare questa scadenza, da quello che ho capito l'apertura potrebbe avvenire a step e per dicembre dovrebbero essere pronte le prime sale».

Ed anche l'auspicio dei cittadini è che la struttura sulla Pontina riapra il prima possibile. L'ex Multiplex infatti chiuse a causa della pandemia da Covid-19 nel febbraio 2020 e finita l'emergenza non riaprì, adesso però a quasi quattro anni di distanza da quella data il ritorno del cinema ad Aprilia appare a un passo.