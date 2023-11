L'evento vedrà la partecipazione attiva dei giovani della comunità della ASL LT 1 e del Centro Diurno Osiride, uniti nell'obiettivo comune di ripulire le strade, piazze, parchi urbani, spiagge e sponde dei fiumi da rifiuti abbandonati. La parola d'ordine di questa giornata speciale è "Per un clima di pace"

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli