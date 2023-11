Prosegue il ciclo di incontri di approfondimento nella splendida cornice del Mercatino delle Erbe, uno spazio storico della città al quale è stata restituita una nuova veste grazie a tre diversi finanziamenti erogati dalla Regione Lazio. Una trasformazione dello spazio fisico unita alla rifunzionalizzazione dello spazio dal punto di vista socio culturale, anche attraverso la digitalizzazione.

Domani, Martedì 28 Novembre 2023 a partire dalle ore 17.30, presso l'ex Mercato Coperto di piazza delle Erbe, la tavola rotonda "Il ruolo dei mercati oggi: lavoratori e fruitori insieme per la salute e la sicurezza alimentare", affronterà il tema pratico della tutela del consumatore e degli operatori, all'interno di uno spazio nato per la vendita di generi alimentari e trasformato in luogo prettamente dedito alla somministrazione. Dopo i saluti istituzionali dell'assessore alla cultura e alla pubblica istruzione Elvis Martino, interverranno il Presidente del Mercato delle Erbe Gianluca Marino, il Segretario Generale Fai Cisl di Latina Islam Kotb, il biologo nutrizionista e assegnista di Ricerca Università di Roma Tor Vergata Marco Marchetti, il referente dell'Associazione Cibo Futuro Angelo Fonton, con la partecipazione di Arsial.

Mercoledì 29 Novembre 2023 alle ore 16.00, presso il Mercato Coperto di piazza delle Erbe, verrà approfondito il legame storico e culturale del mercato sul territorio, in occasione dell'incontro "Il ruolo dei mercati oggi: L'educazione alimentare come strumento di conoscenza della storia e cultura del mondo agricolo e del territorio".

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Aprilia Lanfranco Principi, dell' Assessore alle Attività Produttive e Politiche Agricole Programmazione e gestione eventi e manifestazioni Carola Latini e dell'Assessore alla Cultura, Istruzione, Politiche Educative ed Europee Elvis Martino, interverranno il Presidente del Mercato delle Erbe Gianluca Marino, il Presidente Confagricoltura Lazio Antonio Parenti, Elisabetta Luzzi, Risorse per Roma spa, Progetto FUSILLI e Marco Morello, imprenditore e chef del Collettivo Gastronomico Testaccio, attivo nel Living Lab di FUSILLI e membro del Consiglio del Cibo di Roma.