"Nelle scorse settimane le associazioni scriventi avevano denunciato la pericolosità delle piazze di spaccio dello Zodiaco, la diffusione sui territori di Anzio e Nettuno dello spaccio del crack e le gravi conseguenze sanitarie, sociali e di ordine pubblico, che lo stesso sta determinando. Nell'area del quartiere Zodiaco di Anzio stiamo assistendo allo sviluppo di un sistema criminale che gestisce una delle piazze di spaccio-nonostante l'impegno delle forze dell'ordine e in particolare dell'arma dei carabinieri- che sta dimostrando una particolare attitudine a costituire e radicare il controllo del territorio attraverso la violenza e la minaccia.

Tutto questo in un contesto territoriale e sociale dove la ‘ndrangheta e le camorre, nonostante i colpi subiti, giocano un ruolo di spicco.

Questi sistemi criminali vanno affrontati, sotto il profilo repressivo, con gli strumenti della normativa antimafia; sotto un profilo preventivo e, più in generale, costruttivo, nelle zone come il Quartiere dello Zodiaco, è necessario un grande investimento sociale, culturale ed educativo, la presenza costante della parte sana delle istituzioni per tutelare tutti i cittadini onesti che subiscono quotidianamente soprusi e ingiustizie e per far sì che le nuove generazioni possano iniziare ad immaginare un'alternativa fatta di giustizia. Nei prossimi giorni scriveremo al prefetto di Roma e al commissario dell'INPS per chiedere che gli appartamenti non assegnati allo Zodiaco vengano affidati agli aventi diritto per iniziare ad istaurare un circolo virtuoso, come, ad esempio, gli appartenenti alle forze dell'ordine".

E' quanto riportato in una nota a firma di Edoardo Levantini presidente dell'associazione. coordinamento antimafia Anzio/Nettuno; Irene Giusti presidente di Reti di giustizia – Il sociale contro le Mafie; Claudio Pelagallo referente Rete No Bavaglio Liberi di Informare.