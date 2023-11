Il prossimo 18 dicembre sarà festa per la Dedicazione della Cattedrale di San Marco a Latina. Un anniversario particolare perché ricorrono i 90 anni dalla dedicazione della chiesa avvenuta appunto nel 1933, solo un anno dopo - e nello stesso giorno - l'inaugurazione della città di Latina. In considerazione dell'importanza della ricorrenza, la Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Privern o ha voluto offrire una occasione straordinaria di riflessione per prepararsi alla celebrazione. Su questo il vescovo Mariano Crociata ha dichiarato: «Invito a partecipare e a far conoscere i tre incontri di preparazione, che avranno luogo nel salone parrocchiale della Cattedrale nelle tre domeniche antecedenti al 18, e poi la celebrazione nel giorno dedicato».

L'evento principale sarà la celebrazione del prossimo 18 dicembre, alle ore 18.00, presieduta dal vescovo Mariano Crociata, cui assiste per tradizione anche una delegazione ufficiale del Comune di Latina guidata dal Sindaco. Inoltre, sono state organizzate alcune conferenze preparatorie, nelle tre domeniche precedenti, alle 16.30 e sempre a San Marco (nel salone parrocchiale).

Si inizierà il 3 dicembre, con lo storico pontino Clemente Ciammaruconi, il quale affronterà il tema «Da Littoria a Latina. Presenza salesiana e vita cristiana nella «città nuova». Ciammaruconi, che tiene corsi anche per la Scuola diocesana pontina di Teologia Paolo VI, ha già condotto importanti e profondi studi storici su quella che si può dire la prima comunità ecclesiale del centro cittadino.

Poi, il 10 dicembre, vi sarà Oscar Gaspari, attualmente Cultore della materia per la cattedra di Storia e istituzioni politiche alla LUMSA-Roma, parlerà di «Essere di Latina: identità, comunità, religiosità». Anche lui profondo conoscitore del territorio, non solo per nascita, ma anche per gli studi storici sui territori portati avanti nei suoi precedenti impieghi nella Pubblica Amministrazione.

Infine, il 17 dicembre, sarà la volta del carmelitano padre Gabriele Midili, direttore dell'Ufficio Liturgico di Roma, il quale affronterà il tema della «Cattedrale, come cuore di vita della diocesi». Un passaggio importante, specie per ricordare come la cattedrale sia il luogo fisico della cattedra del Vescovo, dove solo lui può sedere e nessun altro celebrante.

Una novità particolare per questo anniversario. Nell'ambito di un Pcto (Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento) stipulato tra la Diocesi di Latina e il Liceo Artistico "M. Buonarroti", sempre di Latina, gli studenti hanno realizzato la locandina per promuovere questa festa diocesana e un videoclip sulla chiesa di San Marco, che sarà presentato in occasione delle conferenze. A questi progetti hanno lavorato gli studenti delle classi 3a E "Grafica" e 4a A "Audiovisivo e Multimediale", guidate rispettivamente dai professori Pietro Rossi e Massimiliano Lanzidei.