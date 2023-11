Nell'ambito delle attività di prevenzione e diffusione della legalità, il 29 novembre 2023 personale della Stazione CC di Formia, alle ore 15:00, ha tenuto un incontro presso la Sala Consiliare del Comune di Formia al fine di sensibilizzare i cittadini sul purtroppo sempre più frequente fenomeno delle truffe commesse ai danni delle persone anziane.

Durante tale riunione, il Ten. TOLO Alessandro (Comandante pro-tempore della locale Compagnia) e il Lgt. C.S. Persico Giovanni (Comandante della locale Stazione CC) hanno mostrato alla cittadinanza le modalità da attuare per evitare di cadere nelle trappole dei malviventi e avvisare per tempo le Forze dell'Ordine, proiettando altresì dei video promozionali predisposti dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri (link: https://.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/consigli/Cose-di-tutti-i-giorni/contro-le-truffe e https://.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/consigli/internet/i-rischi-dell'e-commerce) e consegnando alcune brochure ai presenti ove si descrivono i modus operandi dei malfattori, le vittime che maggiormente prediligono e le azioni da intraprendere per scongiurare l'odioso delitto in parola.

L'appuntamento degli uomini dell'Arma, organizzato con l'Assessore ai Servizi Sociali NERVINO Rosita ha riscosso un cospicuo numero di partecipanti tra cui i presidenti degli 8 centri anziani presenti sul territorio della Compagnia di Formia ed il relativo plauso della cittadinanza locale. Seguiranno altri incontri dello stesso genere, programmati dal Comando Compagnia Carabinieri di Formia, da parte della Stazioni Carabinieri ubicate nei centri di rispettiva giurisdizione.