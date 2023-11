Centrale negli interventi è stato il principio di non trattenere i propri turbamenti, ma ricorrere all'aiuto di figure di riferimento e sviluppare la capacità di chiedere aiuto senza timore alcuno, un imperativo necessario per la risoluzione di ogni insidia.

L'iniziativa ha interessato le classi prime ed ha dimostrato l'importanza del ruolo di ciascuno nel contrastare tali fenomeni, le cui conseguenze possono rivelarsi molto gravi e trascinarsi per anni. I giovani coinvolti hanno partecipato con grande entusiasmo nel dibattito che ne è scaturito, mostrando vivo interesse verso queste tematiche che avvertono attuali e radicate, prendendone nettamente le distanze.

Si è concluso ieri il primo ciclo di incontri del Commissariato di P.S. di Fondi con gli studenti dell'istituto superiore Pacinotti di Fondi, incentrato sul tema del bullismo e del cyberbullismo, ma anche sul rispetto delle regole per una convivenza civile.

