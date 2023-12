Sarà il palazzetto "Ponte Grande" di Ferentino ad ospitare, da qui al termine della stagione, le partite casalinghe della Benacquista Assicurazioni Latina Basket. Nella giornata di ieri è arrivato l'ok da parte del sindaco di Ferentino, ora manca soltanto l'ufficialità da parte della Federazione Italiana Pallacanestro, ma dovrebbe essere una pura formalità. Domani, con palla a due alle ore 19, la sfida contro la Reale Mutua Torino, quarta forza del campionato, si giocherà, dunque, in terra ciociara.

Una partita che, di fatto, darà il via al girone di ritorno dove il quintetto nerazzurro di coach Sacco dovrà trovare per strada i punti necessari per arrivare poi, al termine della stagione regolare, in una posizione consona per disputare la cosidetta "Fase ad Orologio" senza particolari patemi d'animo. Al momento, però, la classifica dei nerazzurri dice l'esatto contrario con un penultimo posto a 4 punti in coabitazione con la Luiss Roma, battuta però nello scontro diretto, ma con la spada di damocle rappresentata dal fatto che Casale Monferrato, dopo il parziale accoglimento del reclamo, ha di nuovo impugnato la sentenza che ha restituito la vittoria sul campo ai nerazzurri.